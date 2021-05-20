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20.05.2021
Подборки
Мастер-класс от компании «СИ-Лайн» в ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»
14 мая мы провели мастер-класс по разработке и производству коллекций нашей мебели для учеников ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз».
30.04.2021
Выставки
7 причин не пропустить деловую программу форума от Officenext
16.04.2021
Новинки
Классическая мягкая мебель: новое прочтение!
Классический стиль по-прежнему остается популярным и модным, несмотря на появление новых направления дизайна.
12.04.2021
Подборки
Создание концептуально новой коллекции мягкой мебели — трудоёмкий и продолжительный процесс.
09.04.2021
Как выбрать мебель?
Создание детской мебели: критерии истинного профессионализма
Производство мебели для детей — особая деятельность! Дело в том, что угодить малышам и подросткам гораздо сложнее, чем удовлетворить потребности в функционале и эстетике эксперта со стажем!
07.04.2021
Подборки, Как выбрать мебель?
Мы предлагаем формат новых офисов!
Мечтаете о современном офисе? Устали от тесных помещений, неорганизованности и хаоса? Значит, самое время задуматься о зонировании.
01.04.2021
Выставки
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
26.02.2021
Подборки, Как выбрать мебель?
Преимущества и особенности мягкой мебели для детского сада
Мебель играет важную роль в интерьере детского сада. Именно ее уместность, комфорт, многофункциональность создают приятную атмосферу, в которую ребенку захочется вернуться.
15.10.2020
Подборки
Si-Line - новый партнер Officenext
Officenext.ru — информационный портал для тех, кто стремится создавать офисы нового поколения.
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О компании
Компания SMART IDEA LINE (SI-LINE) занимается созданием мягкой модульной мебели для общественных пространств, таких как: офисы, образовательные учреждения, рестораны, кафе и другие. SI-LINE - универсальный и инновационный партнер, который помогает вашему бизнесу расти. Мы предлагаем высококачественные решения, а за успехом нашей компании стоят люди, которые заботятся о высочайшем качестве выполнения нашей продукции. Мы считаем, что мир требует большего развития, другими словами, большего количества альтернатив и большей надежности. Создавая новые концепции, мы слушаем, делаем выводы и прогнозируем изменения. Наши проекты всегда связаны с потребностями человека и направлены на удобство, комфорт и надежность.
01
высокотехнологичное современное производство
02
высокий профессиональный уровень всех сотрудников компании
03
европейское качество продукции
04
индивидуальные проекты по запросам дизайнеров
05
специальный отдел разработки продукции и технологий
06
производство изделий для всех видов общественных и офисных пространств
Оптимизация и эргономичность пространства – первостепенные постулаты дизайна в современных интерьерных решениях. Ограниченные размеры площадей, стоимость квадратного метра обуславливают развитие мебельной индустрии в пользу комфорта и функциональности. Пример подобного решения – модульные конструкции.
У модульной мягкой мебели нет монолитного основания, что дает возможность перемещать и составлять новый «конструктор» по первому желанию. Специальные крепежи придают итоговой конструкции прочность и безопасность. Каждый элемент конструкции используется самостоятельно либо сочетается с другими в любом цвете или форме.
Основные преимущества модульной мебели представлены в трех пунктах:
компактность: каждая секция используется автономно или в комплексе с другими. Возможность формирования дивана любых габаритов позволяет размещать мебель даже в узких коридорах или в помещениях с нестандартной планировкой;
разнообразие: обширный выбор форм и цветовой палитры с перспективой индивидуальной компоновки создаст уникальный интерьер коммерческого, офисного или общественного пространства;
многофункциональность: каждый модуль, будучи конструктивным сам по себе, вкупе с прочими меняет функциональность итогового решения. Кроме того, при необходимости легко внести коррективы в дизайн, достаточно переставить секции. Вытекающий из особенностей плюс – удобство транспортировки и сборки, которые не требуют дополнительных ресурсов.
Отличительная особенность – это возможность использования в интерьерах в современном и в классическом стилях.
Модульная мягкая мебель в Санкт-Петербурге представлена в линейке компании SMART IDEA LINE. На нашем производстве мы создаем не только мягкую мебель, но и другие элементы интерьеров, стремясь сделать жизнь человека удобнее, комфортнее и надежнее.