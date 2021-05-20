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Мебель играет важную роль в интерьере детского сада. Именно ее уместность, комфорт, многофункциональность создают приятную атмосферу, в которую ребенку захочется вернуться.

Мечтаете о современном офисе? Устали от тесных помещений, неорганизованности и хаоса? Значит, самое время задуматься о зонировании.

Производство мебели для детей — особая деятельность! Дело в том, что угодить малышам и подросткам гораздо сложнее, чем удовлетворить потребности в функционале и эстетике эксперта со стажем!

Наша компания СИ-Лайн занимается разработкой мягких элементов для создания эргономичных и функциональных офисных пространств.

14 мая мы провели мастер-класс по разработке и производству коллекций нашей мебели для учеников ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз».

производство изделий для всех видов общественных и офисных пространств

Компания SMART IDEA LINE (SI-LINE) занимается созданием мягкой модульной мебели для общественных пространств, таких как: офисы, образовательные учреждения, рестораны, кафе и другие. SI-LINE - универсальный и инновационный партнер, который помогает вашему бизнесу расти. Мы предлагаем высококачественные решения, а за успехом нашей компании стоят люди, которые заботятся о высочайшем качестве выполнения нашей продукции. Мы считаем, что мир требует большего развития, другими словами, большего количества альтернатив и большей надежности. Создавая новые концепции, мы слушаем, делаем выводы и прогнозируем изменения. Наши проекты всегда связаны с потребностями человека и направлены на удобство, комфорт и надежность.

Модульная мягкая мебель

Оптимизация и эргономичность пространства – первостепенные постулаты дизайна в современных интерьерных решениях. Ограниченные размеры площадей, стоимость квадратного метра обуславливают развитие мебельной индустрии в пользу комфорта и функциональности. Пример подобного решения – модульные конструкции.

У модульной мягкой мебели нет монолитного основания, что дает возможность перемещать и составлять новый «конструктор» по первому желанию. Специальные крепежи придают итоговой конструкции прочность и безопасность. Каждый элемент конструкции используется самостоятельно либо сочетается с другими в любом цвете или форме.

Основные преимущества модульной мебели представлены в трех пунктах:

компактность: каждая секция используется автономно или в комплексе с другими. Возможность формирования дивана любых габаритов позволяет размещать мебель даже в узких коридорах или в помещениях с нестандартной планировкой;

разнообразие: обширный выбор форм и цветовой палитры с перспективой индивидуальной компоновки создаст уникальный интерьер коммерческого, офисного или общественного пространства;

многофункциональность: каждый модуль, будучи конструктивным сам по себе, вкупе с прочими меняет функциональность итогового решения. Кроме того, при необходимости легко внести коррективы в дизайн, достаточно переставить секции. Вытекающий из особенностей плюс – удобство транспортировки и сборки, которые не требуют дополнительных ресурсов.

Отличительная особенность – это возможность использования в интерьерах в современном и в классическом стилях.

Модульная мягкая мебель в Санкт-Петербурге представлена в линейке компании SMART IDEA LINE. На нашем производстве мы создаем не только мягкую мебель, но и другие элементы интерьеров, стремясь сделать жизнь человека удобнее, комфортнее и надежнее.