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SMART iDEA LiNE

Модульная мягкая мебель для вашего пространства

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20.05.2021

Подборки

Мастер-класс от компании «СИ-Лайн» в  ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»

14 мая мы провели мастер-класс по разработке и производству коллекций нашей мебели для учеников ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз».

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30.04.2021

Выставки

7 причин не пропустить деловую программу форума от Officenext

Наша компания СИ-Лайн занимается разработкой мягких элементов для создания эргономичных и функциональных офисных пространств.

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15

16.04.2021

Новинки

Классическая мягкая мебель: новое прочтение!

Классический стиль по-прежнему остается популярным и модным, несмотря на  появление новых направления дизайна.

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13

12.04.2021

Подборки

Как создаются наши коллекции?

Создание концептуально новой коллекции мягкой мебели — трудоёмкий и продолжительный процесс.

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14

09.04.2021

Как выбрать мебель?

Создание детской мебели: критерии истинного профессионализма

Производство мебели для детей — особая деятельность! Дело в том, что угодить малышам и подросткам гораздо сложнее, чем удовлетворить потребности в функционале и эстетике эксперта со стажем!

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12

07.04.2021

Подборки, Как выбрать мебель?

Мы предлагаем формат новых офисов!

Мечтаете о современном офисе? Устали от тесных помещений, неорганизованности и хаоса? Значит, самое время задуматься о зонировании.

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01.04.2021

Выставки

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

SMART iDEA LiNE принял участие в Едином Дне устойчивого развития и цикличной экономики

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26.02.2021

Подборки, Как выбрать мебель?

Преимущества и особенности мягкой мебели для детского сада

Мебель играет важную роль в интерьере детского сада. Именно ее уместность, комфорт, многофункциональность создают приятную атмосферу, в которую ребенку захочется вернуться.

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15.10.2020

Подборки

Si-Line - новый партнер Officenext

Officenext.ru — информационный портал для тех, кто стремится создавать офисы нового поколения.

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О компании

Компания SMART IDEA LINE (SI-LINE) занимается созданием мягкой модульной мебели для общественных пространств, таких как: офисы, образовательные учреждения, рестораны, кафе и другие. SI-LINE - универсальный и инновационный партнер, который помогает вашему бизнесу расти. Мы предлагаем высококачественные решения, а за успехом нашей компании стоят люди, которые заботятся о высочайшем качестве выполнения нашей продукции. Мы считаем, что мир требует большего развития, другими словами, большего количества альтернатив и большей надежности. Создавая новые концепции, мы слушаем, делаем выводы и прогнозируем изменения. Наши проекты всегда связаны с потребностями человека и направлены на удобство, комфорт и надежность.

Преимущества компании

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высокотехнологичное современное производство

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высокий профессиональный уровень всех сотрудников компании

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03

европейское качество продукции

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индивидуальные проекты по запросам дизайнеров

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специальный отдел разработки продукции и технологий

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производство изделий для всех видов общественных и офисных пространств

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Модульная мягкая мебель

  Оптимизация и эргономичность пространства – первостепенные постулаты дизайна в современных интерьерных решениях. Ограниченные размеры площадей, стоимость квадратного метра обуславливают развитие мебельной индустрии в пользу комфорта и функциональности. Пример подобного решения – модульные конструкции.

У модульной мягкой мебели нет монолитного основания, что дает возможность перемещать и составлять новый «конструктор» по первому желанию. Специальные крепежи придают итоговой конструкции прочность и безопасность. Каждый элемент конструкции используется самостоятельно либо сочетается с другими в любом цвете или форме.

Основные преимущества модульной мебели представлены в трех пунктах:

Отличительная особенность – это возможность использования в интерьерах в современном и в классическом стилях.

Модульная мягкая мебель в Санкт-Петербурге представлена в линейке компании SMART IDEA LINE. На нашем производстве мы создаем не только мягкую мебель, но и другие элементы интерьеров, стремясь сделать жизнь человека удобнее, комфортнее и надежнее.

Контакты

8 (812) 777 52 23 8 (800) 511 49 23

Производство:
195248,РОССИЯ, Санкт-петербург,
ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ, д. 84, лит. м

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